Véhicule fonce dans la foule en France; 10 blessés

Selon l'agence de presse Abna, citant la BBC, un conducteur sur l'île touristique d'«Île d'Oléron» dans l'ouest de la France a percuté des piétons et des cyclistes avec sa voiture, blessant 10 personnes.

Selon cette agence de presse, l'état de santé de quatre de ces personnes est signalé comme grave.

Les autorités ont déclaré qu'un homme d'une trentaine d'années a délibérément attaqué des gens avec un véhicule et a été arrêté par la police après avoir été immobilisé avec un taser.

Arnaud Larize, procureur général de La Rochelle, a déclaré que le suspect était connu des services de police.

L'homme de 35 ans a été arrêté par la police à Saint-Pierre-d'Oléron sous l'inculpation de tentative de meurtre, mais les autorités antiterroristes françaises n'ont pas pris en charge ce dossier.