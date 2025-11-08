Sardar Naeini : La « Défense Sacrée » de 12 jours a complètement bouleversé les calculs de l'ennemi

Selon l'agence de presse Abna, le cours de renforcement des capacités de trois jours pour les directeurs et responsables des relations publiques et de la propagande des zones de résistance Basij du CGRI Ansar al-Reza (paix soit sur lui) dans la province du Khorasan du Sud, s'est tenu à Mashhad Al-Mouqaddas, en présence de Sardar Naeini, porte-parole et adjoint aux relations publiques du CGRI, et de Sardar Mohebbi, adjoint à la culture et à la propagande du CGRI.

Sardar Naeini, l'adjoint aux relations publiques du CGRI, a rendu hommage à la mémoire des martyrs de la puissance nationale lors de ce cours et a déclaré : Le général de division martyr Salami possédait une connaissance et une éloquence oratoire élevées dans ses discours, et il exprimait des contenus utiles et efficaces de manière très riche, fructueuse, précise et profonde.

Affirmant que l'un des indicateurs de la défaite est que l'agresseur demande un cessez-le-feu, il a déclaré : Nous avons définitivement été victorieux dans la guerre imposée de 12 jours.

L'adjoint aux relations publiques du CGRI a déclaré : La guerre imposée et l'agression de 12 jours du régime israélien contre l'Iran ont été condamnées par 120 pays du monde, leurs gouvernements et leurs organismes publics.

Sardar Naeini a fait référence au soutien de la nation iranienne pendant la guerre imposée de 12 jours et a précisé : La résilience économique et sociale, le soutien du peuple au gouvernement et au système, l'unité et la cohésion nationales, la coopération du gouvernement et la puissance des forces armées ont été très efficaces dans notre victoire dans la guerre imposée de 12 jours.

Le porte-parole du CGRI, se référant au ciblage du bâtiment de l'Organisation de la Radio et Télévision de la République Islamique (IRIB) par le régime sioniste pendant la guerre de 12 jours, a déclaré : La résilience psychologique est très importante dans la guerre; Malgré le ciblage du bâtiment de l'IRIB et les dommages causés à divers secteurs de l'information et aux infrastructures de l'organisation, la narration correcte et l'information n'ont pas été interrompues et se sont poursuivies avec force.

Sardar Naeini a déclaré : L'aide divine, le rôle efficace du Guide Suprême dans le commandement de la guerre et l'unité nationale, la narration correcte de la guerre, l'unité des différentes couches de la population (l'« Unité Sacrée ») et la solidité des forces armées ont été les facteurs de notre succès et de notre victoire dans la guerre imposée de 12 jours.