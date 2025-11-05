Grossi: Pas besoin de déférer le dossier nucléaire iranien au Conseil de Sécurité

Selon l'agence de presse Abna, Rafael Grossi a souligné dans une interview avec le quotidien britannique Financial Times: "L'Iran devrait sérieusement améliorer sa coopération avec les inspecteurs de l'ONU afin d'éviter une escalade des tensions avec les pays occidentaux."

Il a affirmé: "Bien que l'AIEA ait mené une douzaine d'inspections en Iran depuis la guerre avec Israël en juin, l'accès aux installations nucléaires les plus importantes du pays, à savoir Fordow, Natanz et Isfahan, précédemment bombardées par les États-Unis, n'a pas été accordé."

Faisant référence aux attaques américaines contre les installations atomiques iraniennes, le Directeur général de l'AIEA a prétendu: "Les attaques ont gravement endommagé ces installations, et le sort de 408 kilogrammes d'uranium enrichi proche du niveau militaire reste incertain, créant un besoin croissant de reprendre les inspections, et nous aurions dû reprendre le travail d'inspection plus tôt."

Grossi a déclaré que l'organisation tentait de faire progresser les relations tumultueuses avec l'Iran par la compréhension mutuelle, mais que l'Iran devait toujours mettre en œuvre ses obligations.

Il a affirmé, sans condamner l'action des États-Unis de bombarder des sites nucléaires pacifiques d'un État membre de l'AIEA, que l'éclatement de la guerre ne pouvait être une raison pour Téhéran de réduire la coopération avec l'organisme.

Le Directeur général de l'AIEA a déclaré qu'il n'était pas encore nécessaire de déférer l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU en raison de la suspension des inspections, mais que la coopération devait être sérieusement améliorée.

Grossi a dit: "Les dégâts sont étendus, mais notre évaluation indique que la majeure partie de l'uranium enrichi aux niveaux de 60 % et inférieurs est toujours là. Ces matériaux sont toujours présents, et bien que nous n'établissions pas une date limite finale pour eux, il est clair que l'existence de matériaux enrichis à un niveau si élevé et proche du niveau militaire est une source de préoccupation."

Un haut responsable iranien a également déclaré au Financial Times qu'aucune activité n'avait eu lieu dans les installations nucléaires ciblées.

Il a dit au Financial Times: "Les images satellites surveillent ces sites en permanence et avec précision, et si un mouvement quelconque s'était produit, l'Agence aurait réagi fortement."

L'Iran a permis aux experts de l'AIEA de reprendre certaines inspections après avoir conclu un accord préliminaire avec Grossi en septembre. Cependant, les puissances européennes ont répondu à la bonne foi de l'Iran en rétablissant les sanctions internationales contre la République islamique le même mois.

Ismail Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré que les déclarations contradictoires des responsables de l'AIEA n'aideraient pas la coopération entre l'Iran et l'AIEA.

L'Iran a déclaré qu'en tant que signataire du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), il avait le droit d'enrichir l'uranium. Téhéran a également annoncé que, bien qu'il ne renoncera pas à l'enrichissement de l'uranium, il est prêt à discuter d'éventuelles restrictions dans ce domaine.

L'AIEA avait précédemment indiqué avoir observé de nouveaux mouvements dans des installations nucléaires iraniennes auxquelles elle n'a pas accès, et qu'elle avait besoin de s'assurer que l'uranium enrichi n'avait pas été transféré ailleurs.