Agence de presse Abna, Groupe International: Zohran Mamdani est le premier maire musulman de New York à avoir remporté les élections municipales.

Qui est Zohran Mamdani?

Zohran Mamdani est né en 1992 (1370 de l'hégire solaire) à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Sa famille a immigré aux États-Unis après un certain temps et s'est installée à New York.

Son père, Mahmood Mamdani, est un éminent professeur de Sciences Politiques et de Sociologie à l'Université de Columbia, et sa mère, Mira Nair, est une réalisatrice de films.

Bien qu'il existe peu d'informations sur les vues religieuses de Mamdani et de sa famille, certaines sources ont écrit: le père de Mamdani est issu de la communauté Khoja du Gujarat, en Inde, qui sont principalement des musulmans chiites duodécimains. Sa mère est issue d'une famille hindoue de l'État du Pendjab, en Inde. D'autres sources ont également identifié Mamdani comme un individu ayant des croyances chiites duodécimaines.

Mamdani a terminé ses études universitaires en Sciences Politiques au Bowdoin College dans l'État du Maine, et s'est tourné vers les activités sociales et de justice dès cette période étudiante.

L'activité officielle de Mamdani sur la scène politique a commencé en 2019 (1398), lorsqu'il s'est présenté à l'Assemblée de l'État de New York en tant que membre du Parti démocrate.

Lors des élections de 2020 (1399), il a réussi à vaincre le représentant en exercice et est entré à l'Assemblée de l'État en tant que représentant du 36e district de New York (comprenant Astoria et certaines parties du Queens).

Victoire électorale sous le slogan "Une vie plus facile pour la classe ouvrière"

Mamdani a été reconnu dès le début pour ses tendances socialistes et populaires et est rapidement devenu l'un des leaders du mouvement des «Socialistes Démocrates d'Amérique» à New York, aux côtés de figures comme Alexandria Ocasio-Cortez.

L'axe principal des activités de Mamdani est basé sur la justice économique, le logement abordable, la réforme du système de transport public et la lutte contre la discrimination raciale et de classe.

Il insiste toujours sur le fait que «le gouvernement local doit rendre la vie plus facile aux classes ouvrières» et considère la politique comme un outil pour améliorer les conditions de vie des gens ordinaires.

Au cours de son activité à l'Assemblée de l'État, il a présenté des projets visant à augmenter le budget du logement social, à réduire les coûts des transports urbains et à améliorer l'accès aux services de santé et d'éducation.

Lors des élections municipales de New York le 4 novembre 2025 (13 Aban 1404), Zohran Mamdani a réussi à vaincre l'ancien gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, et a été élu nouveau maire de New York.

Sa victoire, survenue dans un climat de mécontentement général face au coût élevé de la vie, a été interprétée comme une victoire de l'aile gauche du Parti démocrate.

Mamdani est entré dans cette compétition avec le slogan «Une ville où nous pouvons vivre» et a promis de réduire les coûts du logement, de l'éducation et de la garde d'enfants pour les citoyens grâce à des réformes structurelles.

Zohran Mamdani vit actuellement dans le quartier d'Astoria à New York. Il est intéressé par la musique hip-hop et le cinéma social et a souligné à plusieurs reprises dans ses interviews que «la politique doit être la voix des gens ordinaires, pas des grandes entreprises».

Positions de Mamdani sur l'Iran et le régime sioniste

Selon le journal américain New York Post, Mamdani a vivement critiqué les frappes aériennes des États-Unis contre les installations nucléaires iraniennes. Il a qualifié cette action d'«action militaire illégale et début d'un nouveau chapitre d'instabilité internationale».

Selon lui, la politique américaine concernant l'Iran, y compris l'usage de la force sans consulter le Congrès, est un exemple de «rupture d'engagement» et de priorisation des dépenses militaires au détriment de la justice sociale.

Mamdani a adopté des positions très critiques à l'égard du régime sioniste. Il a accusé le régime israélien de mettre en œuvre des politiques d'apartheid dans les territoires palestiniens occupés.

Le nouveau maire de New York a soutenu le boycott économique et culturel du régime sioniste et a déclaré que les actions de ce mouvement sont conformes au droit international.

Le quotidien britannique The Guardian a écrit sur les opinions de Mamdani: ce politicien musulman considère les actions d'Israël à Gaza comme un génocide.

La publication américaine Politico, cependant, a écrit que Mamdani s'est abstenu de s'opposer explicitement à l'existence d'Israël.

Positions de Mamdani sur Trump

Les médias américains ont déclaré que Mamdani est l'un des opposants sérieux au président américain Donald Trump.

Mamdani a évalué les menaces de Trump de l'arrêter ou de l'expulser en tant que politicien d'origine africaine comme une «attaque contre la démocratie» et une tactique pour réprimer la voix des classes ouvrières.

Mamdani insiste sur le fait que Trump, au cours de sa présidence, n'a pas réussi à satisfaire les demandes économiques du peuple, telles que la réduction du coût de la vie.

Alors que Trump a qualifié Mamdani de communiste et de désastre, Mamdani a déclaré que Trump veut attiser les flammes de la discorde pour dissimuler l'échec de ses programmes de soutien à la classe ouvrière.

Trump a présenté Mamdani comme une menace pour l'idéologie politique et économique des États-Unis, et en retour, Mamdani a considéré la tentative de Trump de rendre cette confrontation idéologique comme un effort pour dissimuler le manque de traitement des problèmes économiques et de subsistance du peuple.