Haaretz: Israël continue d'empêcher l'entrée de l'aide à Gaza

Selon l'agence de presse Abna citant Arabi 21, alors même après l'établissement d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le régime sioniste n'autorise pas l'entrée d'une aide suffisante dans cette bande et la crise humanitaire se poursuit avec intensité. Des médias sionistes ont rapporté que ce régime a adopté de nouvelles mesures pour empêcher l'acheminement de l'aide aux Palestiniens et a forcé des dizaines d'organisations humanitaires à Gaza et en Cisjordanie à cesser leurs activités.

À cet égard, le quotidien hébreu Haaretz a annoncé que des dizaines d'organisations qui avaient précédemment reçu l'approbation de Tel Aviv sont maintenant contraintes de cesser leurs activités en raison d'une procédure stricte, et des milliers de tonnes de nourriture et d'aide humanitaire ont été abandonnées à l'extérieur de Gaza.

Ce média hébreu a ajouté: Cette procédure de Tel Aviv rend les conditions d'entrée des organisations à Gaza et en Cisjordanie plus difficiles et les oblige à fournir des détails sur leur personnel et leurs familles. Selon cette procédure, les organisations sont tenues de fournir à Tel Aviv un grand nombre de documents, y compris une liste de tous leurs employés étrangers et palestiniens et des informations concernant les membres de leur famille.

Le rapport poursuit: Les organisations humanitaires ne sont pas autorisées à apporter de la nourriture ou toute forme d'aide à Gaza sans une licence officielle de Tel Aviv, et leurs employés ne peuvent pas obtenir de visa pour entrer en Israël (Palestine occupée). L'absence de licence interdit l'entrée de ces organisations à Gaza et les empêche également d'acheter ou de transférer des équipements.

Haaretz a souligné: Les organisations qui n'avaient pas reçu l'autorisation d'introduire des marchandises à Gaza se sont tournées vers les agences des Nations unies ou d'autres organisations autorisées, demandant la permission de faire entrer les marchandises achetées. Cependant, Tel Aviv a également empêché cette démarche.

Ce média sioniste a précisé: En conséquence, un grand nombre d'équipements et de fournitures achetés par les organisations internationales sont bloqués aux frontières de Gaza. Cet équipement comprend des matelas, des tentes, des bâches en plastique, des équipements de dessalement de l'eau, des matériaux isolants, des vêtements d'hiver, des articles d'hygiène personnelle et de grandes quantités de nourriture.

Haaretz, citant Bushra al-Khalidi, directrice des politiques d'Oxfam dans les territoires palestiniens, a déclaré que cette action fait partie d'une politique plus large de Tel Aviv qui est considérée comme une punition collective et rend Gaza inhabitable.