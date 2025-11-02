Avertissement de Médecins Sans Frontières sur le sort de dizaines de milliers de civils au Soudan

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Mayadeen, MSF a averti des dangers qui menacent des dizaines de milliers de civils déplacés à El Fasher après l'attaque de la Force de Soutien Rapide (Rapid Support Forces, RSF) dans cette zone.

Selon ce rapport, au milieu de la poursuite des massacres au Soudan et de l'empêchement pour les civils d'atteindre des zones sûres, l'organisation Médecins Sans Frontières a exprimé sa profonde inquiétude quant au sort de dizaines de milliers de citoyens soudanais dans la ville d'El Fasher.

L'organisation a ajouté que de nouvelles images prises par satellite montrent des scènes choquantes de massacres de grande ampleur dans le nord du Darfour.

Les Nations Unies ont également déclaré que plus de 65 000 personnes ont été contraintes de fuir la ville d'El Fasher depuis dimanche dernier, alors que des dizaines de milliers d'autres sont toujours piégées à l'intérieur de la ville. Avant ladite attaque, au moins 260 000 personnes résidaient dans cette ville.