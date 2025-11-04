«La Chine islamique» : un nouvel ouvrage publié par l’Université Harvard

Selon le site muslimsaroundtheworld, l’auteur y retrace la vie de vingt figures musulmanes issues de différentes époques, illustrant la diversité interne de l’islam chinois et ses liens historiques avec l’Asie centrale et du Sud-Est.

Selon Thum, l’islam constitue depuis plus d’un millénaire une religion authentiquement chinoise, et les musulmans ont largement contribué à l’essor scientifique et économique du pays, bien qu’ils aient été marginalisés et réprimés à l’époque contemporaine.

Le chercheur Hossam Aboulala souligne que, malgré leur enracinement ancien, les musulmans de Chine ont souvent été perçus comme étrangers à la culture nationale.

S’appuyant sur des sources chinoises, persanes et arabes rarement exploitées, le livre met en lumière des récits oubliés qui révèlent la richesse et la continuité du patrimoine islamique chinois. En explorant des trajectoires variées, certaines célèbres, d’autres anonymes, l’ouvrage propose une vision renouvelée d’une Chine islamique profondément intégrée à l’histoire régionale de l’Asie.

342/