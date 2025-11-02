Suspension du plus grand contrat gazier entre l'Égypte et le régime sioniste

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Shahab, Eli Cohen, le ministre de l'Énergie du cabinet du régime sioniste, a déclaré que Tel Aviv s'opposait à la finalisation du gigantesque contrat gazier avec l'Égypte pour des raisons politiques et économiques. Il a souligné qu'il ne signerait pas l'accord d'exportation de gaz avant que les intérêts de sécurité d'Israël ne soient garantis.

Des sources médiatiques du régime sioniste ont affirmé que les États-Unis faisaient pression sur le régime sioniste pour finaliser ce contrat. Le journal Israel Hayom a rapporté à cet égard que la grande compagnie énergétique américaine « Chevron », qui exploite le gisement de gaz, faisait pression sur Israël pour qu'il approuve cet accord.

Les observateurs estiment que le régime sioniste utilise le dossier du gaz pour faire pression sur l'Égypte afin de punir ce pays pour sa participation à l'accord de cessez-le-feu à Gaza, aux côtés de l'Égypte et de la Turquie.