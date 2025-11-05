Un coup dur contre Trump et le régime sioniste au cœur de New York

Selon l'agence de presse Abna, le site d'information Al-Quds a écrit dans un rapport: La victoire de Zohran Mamdani aux élections municipales de New York, la plus grande ville d'Amérique, tôt ce matin, est considérée comme un coup dur pour Trump et le régime sioniste, car il est à la fois opposé aux politiques de l'actuel président américain et aux crimes de Tel Aviv contre les Palestiniens.

Le rapport ajoute: Selon les résultats d'un sondage mené par CNN, la question palestinienne et les positions des candidats à l'égard du régime sioniste ont eu une influence sur le vote des résidents de New York.

Zohran Mamdani, 34 ans, né en Ouganda, a immigré à New York à un jeune âge et a commencé ses activités politiques en créant une association étudiante soutenant la Palestine. Il a des positions anti-sionistes, au point qu'il avait précédemment déclaré que si Netanyahu se rendait à New York, il l'arrêterait. Cela s'est produit alors que Zohran Mamdani a remporté la victoire à New York, considérée comme le principal centre financier et médiatique des lobbies sionistes.

Eidan Kuyler, correspondant du site sioniste Walla, a également rapporté que Zohran Mamdani a participé à des manifestations et des grèves en soutien aux habitants de Gaza.