Ghalibaf : Tout accord international doit être soumis au Parlement pour approbation

Selon le correspondant d'ABNA, Mehdi Kouchakzadeh, lors de la séance publique d'aujourd'hui (dimanche 2 novembre) de l'Assemblée consultative islamique (Majlis), a déclaré dans un avertissement oral : Il y a quelques jours, l'Iran a signé la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la cybercriminalité, et le vice-ministre des Affaires étrangères pour les Affaires parlementaires m'a informé par téléphone que cette signature ne signifie pas une signature qui nous oblige à respecter les dispositions de cette convention, mais que signifie alors son annonce publique et sa publication sur les sites Web et agences de presse officiels du gouvernement ?

Le représentant du peuple de Téhéran à l'Assemblée consultative islamique a poursuivi : Malheureusement, une méthode néfaste est en train de s'installer dans le pays, à savoir le non-respect de la loi, même de la Constitution ; ce non-respect a commencé avec la discussion sur les critères d'embauche de personnes à des postes sensibles et s'est poursuivi dans d'autres débats.

Il a déclaré : Maintenant, les choses en sont arrivées au point où ils annoncent très clairement et publiquement que nous avons adhéré à telle ou telle convention internationale, et le Parlement n'en a aucune connaissance.

Kouchakzadeh a insisté : Monsieur Ghalibaf ! Vous devez défendre l'honneur du Parlement. Que signifie le fait qu'un contrat soit signé et qu'il soit expliqué aux représentants que cette signature n'est pas la principale ? En tant que président du Parlement, vous devez mettre fin à ces agissements.

Mohammad Bagher Ghalibaf, en réponse à l'avertissement de ce représentant, a déclaré : C'est le devoir de tous les représentants de l'Assemblée de suivre et d'empêcher tout contrat conclu à l'étranger sans l'approbation du Parlement, mais tous doivent noter que le contrat est d'abord conclu avec la partie adverse, puis son accord est envoyé au Parlement pour approbation. Je vais suivre cette affaire.