Les relations entre Téhéran et Moscou sont solides ; l'énergie, pivot de la coopération Iran-Russie

Selon l'agence de presse "Abna", Jafar Bandi Sharbiani, membre du présidium du Conseil islamique de la ville de Téhéran, en marge de la visite de la délégation iranienne à Moscou, lors d'un entretien exclusif avec "TV BRICS", a souligné, en faisant référence aux liens historiques et stratégiques des deux pays, que les relations entre Téhéran et Moscou ont toujours joui d'une solidité et d'une importance particulière.

Il a ajouté à ce sujet: « Les récents accords entre les deux pays, que ce soit dans le cadre de la coopération des BRICS ou au niveau bilatéral, montrent que dans les conditions de la formation d'un nouvel ordre mondial, l'Iran et la Russie jouent le rôle de deux acteurs puissants, stables et influents. »

Sharbiani, évoquant l'élargissement significatif des domaines de coopération entre Téhéran et Moscou au cours des deux à trois dernières décennies, a déclaré : « Les interactions des deux pays ont augmenté dans les domaines de la technologie, de l'économie, de la finance et de la gestion urbaine, mais le secteur de l'énergie reste la priorité principale à l'ordre du jour de la coopération bilatérale. »

Affirmant que la centrale nucléaire de Bushehr est l'un des symboles les plus importants de la coopération Iran-Russie dans le secteur de l'énergie, il a ajouté : « L'équipement de cette centrale est en cours de réalisation avec la participation directe de spécialistes et de scientifiques russes, et nous espérons qu'elle sera pleinement mise en service dans un proche avenir. »

Selon ce rapport, la construction de la centrale nucléaire de Bushehr, la première centrale nucléaire en Iran et au Moyen-Orient, a commencé en 1975. En 1992, l'Iran et la Russie ont signé un accord pour la poursuite de ce projet, et en 2011, la première unité de la centrale a été mise en service. Actuellement, la corporation d'État Rosatom poursuit la construction des unités deux et trois de cette centrale.

En septembre 2025 également, les deux pays ont signé un protocole d'accord dans le domaine de la construction de petites centrales nucléaires en Iran. Selon le service de presse de Rosatom, l'objectif de cet accord est d'élargir la coopération technologique et d'assurer un approvisionnement énergétique durable dans le cadre de la coopération des BRICS.

De plus, en octobre de cette année, Mohammad Eslami, chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a exprimé l'espoir que le contrat final relatif à la construction des petites centrales entre les deux pays sera bientôt signé. Il a souligné que le lieu de construction de la centrale a été spécifié par l'Iran.