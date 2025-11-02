Contrebande de pétrole irakien par des gangs américains

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Maalomah, Mohammad Al-Dhali, un analyste politique irakien, a souligné que les entreprises américaines qui ont signé des contrats pétroliers avec la région du Kurdistan irakien ne sont rien d'autre que des gangs de contrebande de produits pétroliers.

Il a ajouté : Ces soi-disant entreprises sont en train de faire passer illégalement en contrebande du pétrole de la région du Kurdistan irakien et de le vendre sur les marchés mondiaux.

Al-Dhali a précisé : Le ministère irakien du Pétrole a demandé aux représentants de ces entreprises américaines d'organiser une réunion concernant les contrats susmentionnés, mais ils ont refusé pour des raisons tout à fait évidentes.

Il a déclaré : L'OPEP avait précédemment mis en garde contre le processus de contrebande de produits pétroliers depuis la région du Kurdistan irakien à hauteur de 200 000 barils par jour.

Il est à noter que le président américain Donald Trump a récemment déclaré, dans des propos qui montrent encore davantage le caractère colonial de ce pays : L'Irak a tellement de pétrole qu'il ne sait pas quoi en faire !