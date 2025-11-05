  1. Accueil
La Russie demande des explications aux États-Unis sur la reprise des essais nucléaires

5 novembre 2025 - 19:43
Le porte-parole du Kremlin a demandé au gouvernement américain de fournir des explications concernant les déclarations du président du pays sur la reprise des essais nucléaires.

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse russe TASS, Dmitry Peskov a annoncé: La Russie attend de recevoir des explications officielles des États-Unis suite aux déclarations du président américain Donald Trump concernant la possibilité de reprendre les essais nucléaires.

Il a déclaré: "Nous exigeons des éclaircissements des États-Unis, car ni la Russie ni la Chine n'ont mené d'essais nucléaires. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire exactement ce que le président américain voulait dire."

Peskov a souligné que la Russie et la Chine continuent de respecter leurs engagements en vertu du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE).

Donald Trump avait récemment affirmé que les États-Unis ne devaient pas être à la traîne de la Russie et de la Chine dans le domaine nucléaire et avait donc ordonné la reprise des essais d'armes nucléaires.

