La Russie demande des explications aux États-Unis sur la reprise des essais nucléaires

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse russe TASS, Dmitry Peskov a annoncé: La Russie attend de recevoir des explications officielles des États-Unis suite aux déclarations du président américain Donald Trump concernant la possibilité de reprendre les essais nucléaires.

Il a déclaré: "Nous exigeons des éclaircissements des États-Unis, car ni la Russie ni la Chine n'ont mené d'essais nucléaires. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire exactement ce que le président américain voulait dire."

Peskov a souligné que la Russie et la Chine continuent de respecter leurs engagements en vertu du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE).

Donald Trump avait récemment affirmé que les États-Unis ne devaient pas être à la traîne de la Russie et de la Chine dans le domaine nucléaire et avait donc ordonné la reprise des essais d'armes nucléaires.