2000 éléments du PKK rejoignent les « FDS » (QSD)

Selon l'agence de presse "Abna" citant "Russia Al-Youm", des médias turcs, se référant à des sources de sécurité, ont rapporté que près de 2000 éléments du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), dissous, ont rejoint les Forces Démocratiques Syriennes (QSD) depuis le début de cette année.

Les sources en question ont ajouté que les services de renseignement turcs (MIT) prévoyaient de présenter un rapport détaillé à ce sujet à la commission parlementaire compétente.

Ces nouvelles sont publiées alors que le PKK a récemment annoncé la fin de ses activités à l'intérieur de la Turquie.

Le parti a également annoncé le retrait de ses éléments affiliés de Turquie et leur transfert vers le nord de l'Irak. Le PKK a déclaré qu'une partie de ses éléments avait été transférée des zones frontalières turques vers la région du Kurdistan irakien, et que les autres éléments le seraient également si la Turquie respectait le processus de paix.

Il est à noter que le 27 février 2025, Abdullah Öcalan, le chef du PKK, avait appelé dans une déclaration les éléments de ce parti à déposer les armes, à former un congrès et à dissoudre le parti. Par la suite, le PKK a annoncé avoir tenu son douzième congrès du 5 au 7 mai et avoir pris la décision de s'autodissoudre.