Oulianov : L'Iran décidera lui-même de l'avenir de son programme nucléaire

Selon l'agence de presse "Abna", Mikhaïl Oulianov, Représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, a déclaré ce dimanche à l'agence de presse RIA Novosti : « Les autorités iraniennes décideront elles-mêmes de l'avenir de leur programme nucléaire. »

Le Représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne a poursuivi : « Il n'y a aucune restriction à cet égard, à condition que de telles activités soient menées exclusivement à des fins pacifiques et soient soumises à une surveillance efficace de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). »

Répondant ensuite à une question sur la possibilité pour Téhéran de prendre de nouvelles mesures dans le développement de son programme nucléaire après la levée des restrictions formelles (expiration de la résolution 2231 du Conseil de sécurité), il a déclaré : « Il n'est pas encore clair si l'Iran prendra d'autres mesures dans le développement de son programme nucléaire. Cette question sera déterminée par les autorités iraniennes elles-mêmes. En principe, le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) ne prévoit aucune restriction ou interdiction stricte, à condition que les activités nucléaires soient menées exclusivement à des fins pacifiques et soient soumises à une surveillance efficace de l'Agence internationale de l'énergie atomique. »