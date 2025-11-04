Grande célébration en l’honneur des mémorisateurs du Coran d’Al-Azhar en Egypte

Selon le site Al-Khaleej, des savants et responsables d’Al-Azhar ont participé à cet événement, tenu sous la supervision du cheikh Ahmad Al-Tayeb, grand imam d’Al-Azhar, et organisé par le Centre islamique « Imam » dans le village de Ghamaza Al-Kubra.

Salama Gomaa Dawoud, président de l’université d’Al-Azhar, a félicité les lauréats et leurs familles, rappelant que la mission d’Al-Azhar est de préserver l’héritage de l’islam et des musulmans. Il a souligné que les mémorisateurs du Coran font partie des serviteurs choisis de Dieu et que le Saint Coran porte en lui un des attributs divins, Al-Karim.

Dawoud a ajouté que cet événement représente le fruit des efforts constants d’Al-Azhar pour sauvegarder le Coran et la Sunna. La cérémonie s’est conclue par l’attribution de 210 voyages pour la ‘omra aux meilleurs mémorisateurs, ainsi que la remise de prix en espèces.

