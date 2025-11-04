Suicides : une épidémie au sein de l’armée israélienne ces derniers temps

Emad Abou Emad, expert des affaires israéliennes, a déclaré que l’augmentation des suicides au sein de l’armée israélienne au cours de l’année écoulée reflète une crise interne profonde. Selon lui, la principale cause de ce phénomène est la guerre contre la bande de Gaza et ses répercussions psychologiques et sociales sur les militaires.Il a ajouté que les données officielles israéliennes confirment une hausse significative du taux de suicide cette année, estimée entre 200 et 300 % par rapport aux années précédentes. Il a souligné que ce qui est révélé dans les médias ne représente qu’une fraction de la réalité.D’après les rapports disponibles, 279 militaires israéliens se seraient suicidés au cours des 18 derniers mois.