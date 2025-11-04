Les ministres musulmans à Istanbul : la gouvernance de Gaza devrait revenir aux Palestiniens

Selon lanouvellerepublique.fr, le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a insisté sur le refus collectif de tout « nouveau système de tutelle » sur le territoire.

Lors de la réunion, Fidan a souligné que Gaza devait être reconstruite et que sa population devait pouvoir regagner ses foyers dans la dignité. Il a appelé à une réconciliation entre le Hamas et l’Autorité palestinienne, estimant qu’elle renforcerait la représentation internationale de la Palestine.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a pour sa part critiqué « l’attitude médiocre » d’Israël depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu du 10 octobre, tout en appelant la Ligue arabe et l’Organisation de la coopération islamique à intensifier l’aide humanitaire et les efforts de reconstruction.

Ankara souhaite participer à une future force de stabilisation internationale, mais Israël refuse cette perspective, jugeant la Turquie trop proche du Hamas.

342/