UNRWA : Reprise du processus éducatif à Gaza malgré le déplacement de la population

Selon l'agence de presse "Abna" citant l'agence de presse palestinienne Shahab, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a déclaré dans un communiqué qu'il élargissait les espaces éducatifs dans les centres pour les personnes déplacées dans la bande de Gaza, dans le cadre de ses efforts pour reprendre progressivement le processus éducatif après la guerre à Gaza.

Selon ce communiqué, environ 8 000 enseignants et formateurs s'efforcent depuis août 2024 de reprendre le processus éducatif à Gaza, malgré les destructions considérables infligées aux écoles et aux infrastructures éducatives.

L'agence a annoncé avoir établi 485 espaces éducatifs temporaires dans 67 centres pour personnes déplacées et qu'elle les augmente pour garantir la poursuite de l'éducation des enfants déplacés.

Selon ce rapport, l'enseignement à distance a également été activé pour atteindre plus de 300 000 élèves filles et garçons dans toute la bande de Gaza.

Actuellement, seul un petit nombre d'écoles à Gaza est utilisable, et elles abritent actuellement des centaines de milliers de personnes déplacées, ce qui empêche la tenue régulière des classes.

Les Palestiniens s'efforcent de reprendre progressivement l'éducation par le biais de tentes scolaires et d'initiatives volontaires, afin de maintenir en vie l'espoir du savoir malgré le blocus et la dévastation.

D'autre part, le Fonds de soutien aux enfants de Gaza a annoncé que plus d'un million d'enfants à Gaza sont toujours privés d'eau et de nourriture suffisantes malgré le cessez-le-feu, et que des milliers d'enfants dorment affamés chaque nuit.