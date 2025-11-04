Plantation de milliers d’arbres au Kenya en signe de solidarité avec la Palestine

Selon Eastleigh Voice, environ 10 000 arbres ont été mis en terre lors d’un grand événement organisé par le groupe « Voices for Palestine », combinant engagement écologique et solidarité politique.

La date du 2 novembre a été choisie symboliquement, marquant l’anniversaire de la Déclaration Balfour de 1917, considérée par beaucoup comme le début des souffrances du peuple palestinien. Les organisateurs ont expliqué que chaque arbre représente la mémoire, la résistance et l’espérance de renouveau, tout en contribuant à l’objectif national du Kenya d’accroître sa couverture forestière.

Le cheikh Badr Jafar, de la mosquée centrale de Nairobi, a déclaré que cette action est à la fois morale et environnementale : « Planter un arbre, c’est aussi un appel à la justice et à la paix mondiale ». Les participants portaient des pancartes appelant à la paix et priaient pour les victimes des conflits à Gaza.

Les organisateurs ont exprimé l’espoir que ces arbres deviennent des symboles durables de paix et de résilience, rappelant que la justice pour la Palestine demeure une cause universelle.

