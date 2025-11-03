  1. Accueil
Trump : Une attaque contre le Nigeria est possible ; la performance de Joulani est bonne !

3 novembre 2025 - 14:17
Code d'info: 1746085
Source: ABNA
Le président américain a abordé, lors d'une interview de presse, des sujets tels que la guerre en Ukraine et les essais nucléaires de son pays, ainsi que le soutien aux terroristes au pouvoir en Syrie et l'incitation à la guerre contre le Venezuela et le Nigeria.

Selon l'agence de presse "Abna", Donald Trump, le président américain, a de nouveau affirmé lors d'un entretien avec la chaîne CBS concernant la guerre en Ukraine : « Je crois que nous pouvons mettre fin à cette guerre. Si j'avais été président, cette guerre n'aurait pas eu lieu. La guerre en Ukraine est la guerre de Biden, pas ma guerre. »

Il a ajouté : « J'ai hérité de cette guerre stupide. Dans certains cas, nous devons les laisser se battre entre eux. »

En réponse à une question sur la possibilité d'envisager le transfert de missiles Tomahawk à l'Ukraine, Trump a répondu par la négative.

Concernant l'Iran, il a de nouveau affirmé que ce pays ne possédait pas de puissance nucléaire.

Essais d'armes nucléaires par les États-Unis

Concernant la réalisation d'essais d'armes nucléaires par les États-Unis, Trump a affirmé que la Russie, la Chine et la Corée du Nord effectuaient ces tests.

Il a ajouté : « La réalisation de ces essais nucléaires est nécessaire pour garantir le fonctionnement des systèmes. La raison pour laquelle j'ai annoncé une telle chose est que la Russie a déclaré qu'elle effectuerait ces tests, et la Corée du Nord les fait également. Nous sommes le seul pays à ne pas faire de tels tests ! Ils effectuent leurs essais profondément sous terre et nous ne ressentons que de légères secousses à la surface. »

Trump, qui fait constamment obstacle aux activités nucléaires pacifiques de l'Iran, a déclaré dans des positions contradictoires que son pays possède le plus grand nombre d'armes nucléaires et peut détruire le monde 150 fois !

Positions belliqueuses envers le Venezuela et le Nigeria

Concernant le Venezuela, Trump a de nouveau tenu des propos interventionnistes, affirmant : « Les jours du pouvoir de Nicolás Maduro, le président du Venezuela, sont comptés. Je ne confirme ni n'infirme l'exécution d'attaques contre le territoire vénézuélien. »

En réponse à une question sur l'entrée en guerre des États-Unis contre le Venezuela, il a affirmé : « Non, mais ils nous traitent mal, non seulement en matière de trafic de drogue, mais aussi en matière de trafic de centaines de milliers de personnes vers notre pays. »

Poursuivant ses propos belliqueux concernant le Nigeria, Trump a déclaré que le déploiement de forces armées ou la conduite de frappes aériennes contre le Nigeria étaient possibles.

