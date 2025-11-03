Trump : Une attaque contre le Nigeria est possible ; la performance de Joulani est bonne !

Selon l'agence de presse "Abna", Donald Trump, le président américain, a de nouveau affirmé lors d'un entretien avec la chaîne CBS concernant la guerre en Ukraine : « Je crois que nous pouvons mettre fin à cette guerre. Si j'avais été président, cette guerre n'aurait pas eu lieu. La guerre en Ukraine est la guerre de Biden, pas ma guerre. »

Il a ajouté : « J'ai hérité de cette guerre stupide. Dans certains cas, nous devons les laisser se battre entre eux. »

En réponse à une question sur la possibilité d'envisager le transfert de missiles Tomahawk à l'Ukraine, Trump a répondu par la négative.

Concernant l'Iran, il a de nouveau affirmé que ce pays ne possédait pas de puissance nucléaire.

Essais d'armes nucléaires par les États-Unis

Concernant la réalisation d'essais d'armes nucléaires par les États-Unis, Trump a affirmé que la Russie, la Chine et la Corée du Nord effectuaient ces tests.

Il a ajouté : « La réalisation de ces essais nucléaires est nécessaire pour garantir le fonctionnement des systèmes. La raison pour laquelle j'ai annoncé une telle chose est que la Russie a déclaré qu'elle effectuerait ces tests, et la Corée du Nord les fait également. Nous sommes le seul pays à ne pas faire de tels tests ! Ils effectuent leurs essais profondément sous terre et nous ne ressentons que de légères secousses à la surface. »

Trump, qui fait constamment obstacle aux activités nucléaires pacifiques de l'Iran, a déclaré dans des positions contradictoires que son pays possède le plus grand nombre d'armes nucléaires et peut détruire le monde 150 fois !

Positions belliqueuses envers le Venezuela et le Nigeria

Concernant le Venezuela, Trump a de nouveau tenu des propos interventionnistes, affirmant : « Les jours du pouvoir de Nicolás Maduro, le président du Venezuela, sont comptés. Je ne confirme ni n'infirme l'exécution d'attaques contre le territoire vénézuélien. »

En réponse à une question sur l'entrée en guerre des États-Unis contre le Venezuela, il a affirmé : « Non, mais ils nous traitent mal, non seulement en matière de trafic de drogue, mais aussi en matière de trafic de centaines de milliers de personnes vers notre pays. »

Poursuivant ses propos belliqueux concernant le Nigeria, Trump a déclaré que le déploiement de forces armées ou la conduite de frappes aériennes contre le Nigeria étaient possibles.