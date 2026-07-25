  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

Zolqadr : Les tirs ciblés de nos combattants se poursuivent jusqu'à la reddition complète de l'ennemi

25 juillet 2026 - 17:02
Code d'info: 1844861
Source: ABNA
Zolqadr : Les tirs ciblés de nos combattants se poursuivent jusqu'à la reddition complète de l'ennemi

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a déclaré : Les tirs continus et ciblés de nos combattants se poursuivront jusqu'à la reddition complète de l'ennemi et la vengeance du sang des enfants opprimés de Minab, Lamerd et d'ailleurs.

Selon l'agence de presse Abna, Mohammad Baqer Zolqadr, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, a souligné dans un message : Chaque colonne de fumée dans la région signifie qu'une cible militaire, sécuritaire ou financière américaine a été touchée.

Il a poursuivi : Les tirs continus et ciblés de nos combattants sont les fouets de la colère du peuple iranien debout, qui s'abattent sur le dos du système de domination, et se poursuivront, par la grâce de Dieu, jusqu'à la reddition complète de l'ennemi et la vengeance du sang des enfants opprimés de Minab, Lamerd et d'ailleurs.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha