Trump : Notre alliance militaire avec la Corée du Sud est plus forte que jamais

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, le président américain Donald Trump a déclaré : « La Corée du Sud a accepté de verser 350 milliards de dollars aux États-Unis en échange de la réduction de nos droits de douane. »

Il a ajouté : « La Corée du Sud a accepté d'acheter des quantités considérables de notre pétrole et de notre gaz, et les investissements des entreprises coréennes dans notre pays dépasseront les 600 milliards de dollars. »

Le président américain a ensuite affirmé que l'alliance militaire de son pays avec la Corée du Sud était plus forte que jamais.

Il a ajouté : « J'ai accepté qu'un sous-marin nucléaire soit construit pour la Corée du Sud, en remplacement de ses sous-marins diesel. »

Trump a déclaré qu'il attendait avec impatience de rencontrer le président chinois dans les heures à venir.