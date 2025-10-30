Réaction de la Suède au massacre de masse à El Fasher, Soudan

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, le ministère des Affaires étrangères suédois a publié ce mercredi un communiqué condamnant les massacres à grande échelle survenus au Soudan.

Le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères suédois à ce sujet indique : « Les Forces de soutien rapide ont la responsabilité de protéger les civils dans les zones sous leur contrôle au Soudan. »

Le communiqué ajoute : « Toutes les parties au Soudan doivent respecter le droit international humanitaire et revenir à la table des négociations. »

La Force armée conjointe du Darfour, dans l'ouest du Soudan, a accusé hier les Forces de soutien rapide d'avoir tué 2 000 civils dans la ville d'El Fasher les 26 et 27 octobre.

La ville assiégée d'El Fasher a été le théâtre de violents combats ces derniers jours entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, qui ont annoncé dimanche le contrôle de certaines parties de la ville, y compris le quartier général de l'armée. Il est rapporté qu'après avoir pris le contrôle d'El Fasher, des exécutions de masse ont commencé dans la ville.

Les Forces armées conjointes, qui combattent aux côtés de l'armée soudanaise contre les Forces de soutien rapide, ont déclaré que les miliciens des FSR avaient commis des crimes horribles contre des civils innocents dans la ville d'El Fasher et exécuté plus de 2 000 citoyens non armés, dont la majorité étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées, dans un silence mondial.