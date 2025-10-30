Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse RIA Novosti, Dmitri Peskov, porte-parole du bureau de la présidence russe, a déclaré ce mercredi : « Trump fait preuve d'un engagement sincère envers les idées liées à la paix. La Russie doit négocier avec Trump sur la base de ses propres intérêts. »

Le porte-parole du bureau de la présidence russe a poursuivi : « Trump s'efforce sincèrement d'aider à résoudre le conflit ukrainien, et Moscou évalue cela positivement. L'abandon d'une vision du monde russophobe par l'Europe dans un avenir proche est inconcevable. Je ne pense pas que l'enthousiasme militariste de l'Europe ne s'estompera jamais. Poutine suivait de près les informations concernant le test du 'Poséidon'. Les essais des armes russes avancées sont effectués conformément à toutes les réglementations internationales et aux accords bilatéraux. »