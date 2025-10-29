Amnesty International : L'attaque américaine contre une prison au Yémen est probablement un crime de guerre

Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Today, Amnesty International a appelé à l'ouverture d'une enquête sur la frappe aérienne américaine contre une prison au Yémen en avril dernier et a souligné que cette attaque pourrait être considérée comme un crime de guerre.

Le 28 avril dernier, des avions de combat américains, en violation de l'espace aérien yéménite, ont bombardé la province de Saada, située dans le nord du pays. Lors de ces attaques, une prison contrôlée par les forces d'Ansarullah a également été visée, entraînant la mort de plus de 60 migrants africains qui y étaient détenus. Cette prison était connue pour détenir des migrants illégaux.

Cependant, les autorités militaires américaines n'ont fourni aucune explication sur la raison de l'attaque contre cette prison.

Amnesty International a déclaré que ces attaques ont eu lieu alors qu'il n'y avait aucun objectif militaire clair dans la prison en question, et que le droit international interdit de cibler les hôpitaux et les prisons.

La directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de cette organisation a souligné : « Il est difficile de croire que les États-Unis ne savaient pas l'ampleur des pertes humaines que cette attaque allait engendrer. »