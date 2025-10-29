Révélation d'une mission secrète d'officiers émiratis à Gaza

Selon l'agence de presse Abna, l'agence de presse yéménite Saba, citant des sources de sécurité, a rapporté que des officiers émiratis stationnés à Chabwa et Al-Riyan au Yémen se sont rendus dans la bande de Gaza pour coopérer avec le régime sioniste.

Selon ce rapport, les officiers émiratis mentionnés ont pour mission de former des mercenaires affiliés au régime sioniste, sur une période de 45 jours, à l'utilisation d'équipements de guerre modernes.

Les sources ont précisé que parmi ces officiers émiratis se trouvent également ceux qui sont actifs au sein du Croissant-Rouge des Émirats. Leur mission est la même que celle qu'ils accomplissent au Yémen pour l'organisation des mercenaires.

Elles ont déclaré que les mercenaires affiliés au régime sioniste devraient former divers groupes pour participer à la guerre contre les forces combattantes palestiniennes dans la bande de Gaza.