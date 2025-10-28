L'appel de Biden au peuple américain à se dresser contre Trump

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'Associated Press, Joe Biden, lors d'une conférence à l'Institut Edward Kennedy, a évoqué la présidence de Donald Trump comme des « jours sombres » et a exhorté les Américains à ne pas céder aux attaques contre la liberté d'expression et aux tentatives d'accroître les pouvoirs du président.

Déclarant que les États-Unis ont besoin d'un Congrès fonctionnel, d'un pouvoir judiciaire indépendant et d'un président aux pouvoirs limités, il a ajouté : « Compte tenu de la plus longue fermeture du gouvernement fédéral, Trump utilise cette situation pour exercer plus de pouvoir. »

Rappelant les protestations des employés du gouvernement fédéral et de tous les universitaires et artistes qui se sont dressés contre les menaces de l'administration Trump, Biden a déclaré : « Les animateurs d'émissions de fin de soirée continuent d'éclairer la liberté d'expression, même si leur carrière est en danger. »

Cet ancien responsable américain a également exprimé sa gratitude aux élus républicains qui ont voté contre ou se sont opposés aux politiques de l'administration Trump, et a ajouté : « L'histoire de l'Amérique n'est pas un conte de fées, et au cours des 250 dernières années, elle a toujours été un lieu de conflit entre le danger et l'opportunité. »

À la fin de son discours, il a appelé le peuple américain à se lever contre l'administration Trump.