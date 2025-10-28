Trump n'a pas exclu une candidature pour un troisième mandat présidentiel aux États-Unis !

Selon l'agence de presse ABNA, citant Reuters, le président américain Donald Trump n'a pas exclu la possibilité de se présenter pour un troisième mandat présidentiel et a déclaré qu'il « aimerait le faire » ; cela intervient alors que les pressions s'intensifient pour mettre fin au deuxième plus long « shutdown » du gouvernement fédéral américain, avec des millions d'Américains risquant de perdre l'aide alimentaire, des employés fédéraux n'ayant pas reçu leur premier chèque de paie complet, et des retards fréquents des vols perturbant les plans de voyage.

Cependant, Trump a rejeté l'idée de se présenter à la vice-présidence en 2028 ; une proposition que certains de ses partisans avaient avancée comme un moyen de contourner la limitation constitutionnelle à deux mandats présidentiels. Il a déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One, en route de Kuala Lumpur à Tokyo lors de sa tournée asiatique de cinq jours : « Je n'ai aucune interdiction de le faire, mais je ne le ferai pas. Je pense que c'est très trompeur. Oui, j'exclus cela parce que c'est trop trompeur. Je ne pense pas que les gens aimeraient cela. Ce n'est pas juste. »

En réponse à la possibilité de se présenter pour un troisième mandat présidentiel, Trump a également déclaré : « J'aimerais le faire. J'ai les meilleures statistiques. Est-ce que je n'exclus pas cette possibilité ? Eh bien, vous devez me le dire. »

Il a fait l'éloge de son adjoint, le vice-président J.D. Vance, ainsi que de Marco Rubio, son secrétaire d'État, en tant que candidats solides à la présidence et a déclaré : « S'ils forment une équipe, elle sera imparable. Je le pense vraiment. Nous avons une équipe fantastique, ce que les Démocrates n'ont pas. »

Selon le Vingt-deuxième Amendement à la Constitution américaine, personne ne peut être élu président plus de deux fois. Certains partisans de Trump ont suggéré qu'il pourrait se présenter comme vice-président, puis revenir au pouvoir après la démission du président républicain. Mais les experts juridiques estiment que cette démarche n'est pas légalement acceptable.

Trump avait déclaré à CNBC en mars qu'il ne se présenterait « probablement » pas de nouveau, mais a souligné plus tard qu'il ne « plaisantait pas » au sujet de cette possibilité.

Les nouvelles déclarations et affirmations de Trump surviennent alors que la fermeture du gouvernement américain entre dans sa troisième semaine et que les Républicains et les Démocrates ne sont toujours pas parvenus à un accord sur le budget. Environ 1,4 million d'employés fédéraux sont toujours sans salaire, et de nombreux services ont été interrompus. Trump, qui a cherché à réduire les effectifs fédéraux depuis son retour au pouvoir, a utilisé cette impasse budgétaire au Congrès pour faire avancer ses plans de réduction et de diminution supplémentaires.