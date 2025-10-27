  1. Accueil
Zelenskyy : La situation sur la ligne de front de la guerre avec la Russie est absolument difficile

27 octobre 2025 - 09:43
Le président ukrainien, affirmant que la situation était très difficile sur certains axes de la ligne de front dans la bataille contre la Russie, a déclaré : « Actuellement, notre destin dépend de la résilience des forces ukrainiennes. »

Selon l'agence de presse Abna, Volodymyr Zelenskyy, dans son message vidéo nocturne, faisant référence à la réception d'un rapport de terrain d'Oleksandr Syrskyi, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a déclaré : « Les axes de Pokrovsk, Lyman et d'autres régions dans l'oblast de Donetsk, ainsi que les régions frontalières dans les oblasts de Soumy et de Kharkiv, sont confrontés à des conditions complexes. »

Il a demandé aux citoyens ukrainiens d'accorder une attention particulière aux alertes aux raids aériens dans les prochains jours et a souligné que l'issue finale de la guerre dépend de la résistance des forces de défense et de sécurité ukrainiennes et des efforts concertés pour préserver le pays.

