Selon l'agence de presse ABNA, le journal britannique The Guardian, dans un reportage intitulé « L'hostilité ouverte contre les musulmans est devenue normale », a écrit : Les musulmans aux Pays-Bas s'inquiètent de l'influence croissante de l'extrême droite et du durcissement du ton des politiciens contre les immigrés et les minorités à l'approche des élections générales du pays.

Le Guardian, faisant référence au fait que les politiciens néerlandais ciblent les musulmans, les demandeurs d'asile et d'autres minorités pour attirer les votes, a ajouté : L'élection de demain est devenue un test important pour évaluer les valeurs démocratiques et l'identité néerlandaise.

Lors des élections précédentes, le Parti pour la Liberté (PVV) dirigé par Wilders a surpris le pays en remportant le plus grand nombre de voix et en formant une coalition fragile qui n'a duré que 11 mois.

Les élections néerlandaises de mercredi ont lieu alors qu'Ingrid Coenradi, la cheffe du parti « JA21 », l'un des partis de droite du pays, s'est retirée de la coalition avec Wilders.

Selon un rapport de Bloomberg, on s'attend à ce que Coenradi puisse retirer une partie des votes néoconservateurs néerlandais du camp de Wilders.