La défense russe a repoussé des attaques de drones contre Moscou

Selon l'agence de presse Abna, citant Sputnik, le système de défense aérienne russe a réussi à repousser des attaques de drones visant Moscou, la capitale du pays.

Le maire de Moscou a déclaré que deux drones ukrainiens qui se dirigeaient vers la capitale russe avaient été abattus.

Selon le maire de Moscou, un total de cinq drones ont été abattus au-dessus de Moscou cette nuit.

Le ministère russe de la Défense avait annoncé dimanche dans un communiqué que 26 drones ukrainiens avaient été détruits entre 11h00 et 16h00, heure de Moscou, dans l'espace aérien des régions de Belgorod, Briansk et Koursk.

Le communiqué publié par le ministère russe de la Défense à ce sujet précisait : « Nous avons ciblé des installations énergétiques, des équipements militaires et des installations de transport d'armes appartenant aux forces ukrainiennes. »

Le ministère russe de la Défense a ajouté : « Moscou a réussi à cibler des lieux de déploiement temporaire des forces ukrainiennes sur plusieurs fronts. »