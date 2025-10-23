Selon l'Agence de presse ABNA citant l'agence TASS, Sergueï Ryabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, a déclaré ce mercredi : « La résolution de la situation autour du programme nucléaire iranien ne peut être atteinte que par la diplomatie ; il n'y a pas d'autre alternative. »

Le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie a souligné : « Nous croyons que les pays occidentaux devraient mettre de côté leurs ambitions égoïstes et, avec tous leurs efforts, se diriger non pas vers la destruction, mais vers la recherche de solutions négociées. La résolution de la question nucléaire iranienne, comme le règlement d'autres crises au Moyen-Orient, n'est possible que par la diplomatie et la négociation, et il n'y a pas d'alternative raisonnable à cela. »

Sergueï Ryabkov a fait ces déclarations lors d'une session intitulée « Histoire et politique nucléaire de la Russie et diplomatie publique dans le domaine nucléaire », organisée par le Centre pour l'Énergie et la Sécurité avec le soutien du Fonds de subventions présidentielles de ce pays.