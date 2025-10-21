Le chef d'Ansarullah : La nation yéménite est le porte-étendard de la lutte contre l'Amérique et le régime sioniste

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Masirah, le chef du mouvement Ansarullah au Yémen a prononcé un discours à l'occasion du martyre du général de division « Mohammad Abdulkarim al-Ghamari », chef d'état-major général des forces armées du pays.

Sayyed Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi a déclaré dans ce discours : « Hier, lundi, notre peuple a fait ses adieux à son cher chef d'état-major de l'armée, le grand martyr Mohammad Abdulkarim al-Ghamari, et a eu une participation massive à la prière funéraire et à la procession funéraire. La présence du peuple yéménite aux funérailles du martyr al-Ghamari était étendue et remarquable et témoigne de leur constance dans leur position. Notre peuple a une relation sincère et étroite avec ses forces armées, qui sont considérées comme l'instrument de leur pouvoir et expriment leurs orientations et leurs aspirations. »

Il a ajouté : « Le cher peuple yéménite considère l'institution militaire, les forces armées et les forces de sécurité comme les leurs et que ces forces expriment leurs idéaux et se déplacent ensemble sur la base d'une position unique. La présence populaire massive et étendue aux funérailles du martyr al-Ghamari a des conséquences importantes. Le martyr al-Ghamari et tous les autres martyrs dans la bataille de la ‘Conquête promise et du Saint Djihad’ et avant cela, sont un symbole fondamental de la position sincère et grandiose de notre cher peuple. »

Al-Houthi a noté : « Notre nation a levé l'étendard du djihad dans la voie de Dieu face aux tyrans de notre temps, à savoir l'Amérique et Israël, et en soutien à la nation palestinienne et à leur attachement aux causes principales de l'Oumma. La confrontation du peuple yéménite dans l'importante phase de deux ans a été un conflit très intense. »

Le chef d'Ansarullah a souligné : « L'Amérique est partenaire du régime sioniste dans tous ses crimes, complots, objectifs et programmes. Dans la confrontation très intense au cours des deux dernières années, nous avons été témoins de la position des personnes libres qui ont répondu à l'appel de Dieu et ont agi avec foi, humanité et motivation morale dans le but d'adopter la bonne position en soutien au peuple palestinien et à leurs chers Moudjahidines. Le Yémen, au cours des deux dernières années, au niveau officiel et populaire, a agi avec une sincérité totale et a déployé tous ses efforts sur tous les fronts pour soutenir la Palestine et Gaza. Le peuple yéménite s'est sincèrement tourné vers Dieu et soutient sincèrement le peuple palestinien et se tient à leurs côtés de toutes ses forces, sans hésitation, passivité ou négligence. »

Abdul-Malik Badr al-Din a déclaré : « Le cher peuple yéménite, depuis le début et également au cours de ces deux années, a sacrifié des martyrs de ses forces armées et de son peuple. Les sacrifices et l'abnégation de notre peuple sont une preuve claire et évidente de l'honnêteté et de la véracité de leur position à tous les niveaux. La position de notre peuple est honorable, fière, digne, majestueuse et conforme à l'accomplissement d'un devoir sacré, une position qui n'a pas été marginale, frivole, inconsidérée ou imprudente. »

Il a également dit : « Le peuple yéménite a commencé sa position de soutien à la Palestine et à Gaza avec le plus haut niveau de maturité, de sagesse et de responsabilité. L'accomplissement des devoirs sacrés de notre peuple est une action pratique par laquelle ils atteignent l'honneur, la gloire, la dignité et la fierté, contrairement à ceux qui ont adopté des positions honteuses et ignominieuses. »