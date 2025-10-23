Incursion des militaires de l'occupation en Cisjordanie ; trois Palestiniens blessés au nord de Jérusalem

Selon l'Agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, les militaires du régime sioniste ont attaqué diverses zones de Cisjordanie.

Des sources palestiniennes ont annoncé que les militaires du régime sioniste ont fait irruption dans des zones de la ville d'Hébron, de l'est de Naplouse, ainsi qu'à Tubas en Cisjordanie.

Ces sources ont rapporté la blessure de trois Palestiniens lors des attaques du régime sioniste dans les environs du camp de Qalandia au nord de Jérusalem occupée.

Les sources susmentionnées ont également fait état d'affrontements entre de jeunes Palestiniens et les occupants à l'entrée du camp.

Ceci survient alors que le Centre d'Information Palestinien « Mu'ti » a rapporté que du 7 octobre 2023 au 22 octobre 2025 (30 Mehr), 5 834 cas d'incursions et d'attaques par des colons ont été enregistrés à travers la Cisjordanie.

Selon ce rapport, rien que ce mois-ci (octobre), 381 attaques de colons ont eu lieu, comprenant des agressions physiques directes, la destruction de biens et des incursions sur des terres et des cultures agricoles.

Le centre a également annoncé que depuis le début de l'escalade des attaques en octobre 2023, 29 Palestiniens ont été tués à la suite des attaques des colons, et 159 personnes ont subi des blessures de diverses natures.

Le rapport mentionne également l'enregistrement de 693 cas de tirs et de 692 cas de jets de pierres sur des citoyens palestiniens et leurs véhicules par les colons.

Hier, la Knesset du régime sioniste, au milieu des efforts pour rétablir le calme dans la bande de Gaza, a approuvé en première lecture le projet de loi sur l'annexion de la Cisjordanie.