Le Guide de la Révolution : L'innovation scientifique et la pensée politique étaient deux caractéristiques éminentes d'Allameh Na'ini

Selon l'Agence de presse Ahlul Bayt (ABNA), les déclarations du Guide suprême de la Révolution islamique lors de la rencontre avec les organisateurs du congrès international d'Allameh Mirzai Na'ini (que Dieu lui fasse miséricorde), tenue ce matin sur le lieu du congrès à Qom, ont été publiées.

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei, lors de cette rencontre, a qualifié Allameh Na'ini de l'un des piliers scientifiques et spirituels éminents de l'ancienne Hawza (séminaire) de Najaf et, en décrivant les dimensions de sa personnalité, a déclaré : « D'un point de vue spécialisé, la caractéristique éminente de feu Na'ini est la structuration de la science des Usul (Principes du Fiqh) basée sur l'ordre intellectuel et scientifique et ses innovations fortes et nombreuses. »

Le Guide de la Révolution a compté la formation d'étudiants éminents parmi les autres caractéristiques d'Allameh Na'ini et a souligné : « L'autre caractéristique éminente qui fait de lui une personnalité exceptionnelle parmi les Maraji' (Sources d'Imitation) est la possession d'une pensée politique, qui se reflète dans le livre précieux et négligé « Tanbih al-Ummah » (L'Éveil de la Oumma). »

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei a qualifié la croyance en la formation d'un gouvernement islamique basé sur la Wilayat (Gouvernance) face à la tyrannie de l'un des piliers de la pensée politique d'Allameh Na'ini et a ajouté : « Selon la pensée politique de feu Na'ini, le gouvernement et tous ses responsables doivent être sous surveillance nationale et être responsables, ce qui nécessite la formation d'un « Majlis-e Mab'usan » (Assemblée des Députés) par l'organisation d'élections à des fins de surveillance et de législation, et la validité des lois de cette assemblée dépend de l'approbation des Faqihs (jurisconsultes islamiques) et des éminents savants religieux. »

Il a qualifié le cadre envisagé par Allameh Na'ini, c'est-à-dire la formation d'un gouvernement islamique et populaire, de l'expression contemporaine de la République islamique, et concernant la raison de la collecte du livre « Tanbih al-Ummah » par Mirzai Na'ini lui-même, il a déclaré : « Le Constitutionnalisme que feu Na'ini et les savants de Najaf ont soutenu était en réalité un soutien à l'établissement d'un gouvernement de justice et à l'élimination de la tyrannie, et il était différent de ce que les Britanniques ont créé en Iran sous le nom de Constitutionnalisme, ce qui a conduit à des désaccords et à des événements tels que la pendaison de feu Cheikh Fazlollah Nuri. »

Lors de cette rencontre, l'Ayatollah A'rafi, directeur des Hawzas (Séminaires Islamiques), a présenté un rapport sur les programmes et activités du congrès international commémorant Allameh Na'ini.