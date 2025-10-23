Hamas : Les manœuvres des occupants pour l'annexion de la Cisjordanie sont nulles et non avenues et illégales

Selon l'Agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Shahab, le Hamas, en réaction à l'adoption de deux projets de loi à la Knesset du régime sioniste visant à annexer la Cisjordanie et à imposer la souveraineté sur la colonie de « Ma'ale Adumim », a condamné ces actions, les qualifiant de tentative manifeste de normaliser la colonisation et d'imposer la souveraineté des occupants sur les territoires occupés.

Le Hamas a publié un communiqué annonçant que ce vote montre le visage hideux de l'occupation coloniale et constitue une violation flagrante de toutes les lois et résolutions internationales relatives à la Cisjordanie.

Le mouvement a souligné que les tentatives des occupants d'annexer les terres de Cisjordanie sont nulles et non avenues et illégales et ne changeront pas la réalité palestinienne de la Cisjordanie, fondée sur l'histoire, le droit international et l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en 2024.

Le Hamas a tenu le régime sioniste pour responsable des conséquences de ces lois d'occupation nulles et non avenues et a appelé les Nations Unies, la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique à condamner cet acte et à œuvrer pour mettre fin aux politiques d'occupation et pour que l'occupant et ses dirigeants rendent compte de leurs crimes contre le peuple palestinien et de la violation flagrante de leurs obligations en vertu du droit international.

Il est à noter que la Knesset du régime sioniste a approuvé en lecture préliminaire le projet de loi sur « l'application de la souveraineté sur la Cisjordanie ».

La chaîne 12 du régime sioniste a annoncé que la lecture préliminaire du projet de loi sur l'application de la souveraineté sur la Cisjordanie avait eu lieu et avait été approuvée par 25 voix pour contre 24 voix contre.

À cet égard, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale du régime sioniste, a déclaré : « Le moment est venu d'appliquer la souveraineté sur la Cisjordanie. »

Ceci intervient alors que de nombreux pays s'opposent à toute mesure concernant l'annexion de la Cisjordanie et l'application de la souveraineté sur celle-ci par le régime sioniste.