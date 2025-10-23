Président de la Colombie : Je ferai face aux massacres et au terrorisme organisé dans les Caraïbes

Selon l'Agence de presse ABNA, citant la chaîne Al Mayadeen, « Gustavo Petro », le président colombien, a annoncé qu'il se défendrait judiciairement contre les accusations portées contre lui par certains hauts fonctionnaires sur le sol américain.

Petro a également souligné qu'il s'opposerait toujours au génocide et au terrorisme organisé dans la région des Caraïbes.

Le président colombien a ajouté : « Chaque fois que la société américaine nous demandera de coopérer dans la lutte contre le trafic de drogue, la Colombie sera prête à apporter son aide. »

Les déclarations de Petro interviennent quelques heures après que le président américain Donald Trump ait menacé la Colombie, déclarant : « Nous pourrions prendre des mesures très sérieuses contre la Colombie. »