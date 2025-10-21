Selon l'agence de presse Abna, citant Izvestia, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a réagi aux appels à mettre fin à la guerre en Ukraine, en notant qu'il avait été surpris par les informations des médias américains concernant le report éventuel de la rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump à Budapest.

Lavrov a déclaré : « La question la plus importante concernant la préparation de la prochaine réunion entre la Russie et les États-Unis n'est pas le lieu et l'heure de sa tenue, mais comment progresser compte tenu des ententes obtenues en Alaska. »

Le haut diplomate russe a ajouté : « Je tiens à confirmer officiellement que la Russie n'a pas changé sa position concernant les ententes obtenues lors des longues négociations entre Poutine et Trump en Alaska. »

Il a ajouté : « Ces ententes sont basées sur l'accord conclu à l'époque, que Trump a brièvement exprimé sous la forme de la nécessité de parvenir à une paix durable et à long terme, et non à un cessez-le-feu immédiat qui ne mène à aucun résultat. »

Le ministre russe des Affaires étrangères a souligné : « Nous restons pleinement engagés envers cette formule, et je l'ai souligné hier lors de ma conversation avec Marco Rubio. »

Il a ajouté : « Les appels à mettre fin immédiatement à la guerre signifient oublier les racines de la guerre en Ukraine, que le gouvernement américain, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, a clairement comprises et exprimées. »

Lavrov a également commenté la menace de Varsovie de ne pas garantir la sécurité de l'avion de Poutine, déclarant : « Les Polonais sont maintenant prêts à commettre eux-mêmes des attaques terroristes. J'ai entendu Radosław Sikorski (ministre polonais des Affaires étrangères) menacer que la sécurité de l'avion de Poutine ne serait pas garantie dans l'espace aérien polonais, s'il s'envolait pour assister à la réunion avec Trump à Budapest. »

Il a ajouté que « la Pologne a justifié l'attaque terroriste contre le gazoduc Nord Stream 2 par une décision de justice officielle, et maintenant le ministre polonais des Affaires étrangères affirme que si un tribunal de ce pays le demande, Varsovie empêchera le libre passage de l'avion du président russe ! »