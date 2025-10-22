Traces de torture sévère observées sur les corps des martyrs palestiniens ; « Une enquête doit être ouverte immédiatement »

Selon l'agence de presse Abna citant Russia Al-Youm, l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a déclaré qu'une enquête internationale immédiate devait être menée concernant les traces de torture laissées sur les corps des martyrs palestiniens.

Cette organisation internationale a souligné que les corps de 120 martyrs palestiniens ont été livrés par le régime sioniste et que des traces de tortures sévères et d'exécutions sommaires sont visibles sur ces corps.

L'organisation a précisé que les marques de corde sur le cou de ces corps et les balles tirées sur eux à bout portant sont parfaitement évidentes. Leurs mains et leurs pieds étaient également attachés avec du fil de fer, et certains de ces corps ont été jetés sous des chars. Des os brisés et de graves brûlures sont visibles. Ces personnes ne sont pas mortes de mort naturelle, mais ont été martyrisées. Seulement six des 120 corps livrés ont été identifiés.