Le Japon rejette Trump ; les importations de pétrole et de gaz russes se poursuivent

Selon l'agence de presse Abna, citant Reuters, Yuji Muto, ministre japonais du Commerce, a déclaré, en réaction à la demande du président américain Donald Trump de cesser d'acheter du pétrole et du gaz russes, que le Japon prendrait une décision à ce sujet sur la base des intérêts nationaux du pays.

Scott Bassent, secrétaire américain au Trésor, a déclaré la semaine dernière au ministre japonais des Finances, Katsunobu Kato, que l'administration Trump s'attendait à ce que Tokyo mette fin aux importations d'énergie en provenance de Russie. Trump devrait se rendre en Asie plus tard ce mois-ci.

En réponse à l'attaque de Moscou contre l'Ukraine en février 2022, Tokyo a accepté avec d'autres pays du G7 d'éliminer progressivement les importations de pétrole russe.

Cependant, le Japon continue d'acheter du gaz naturel liquéfié (GNL) du projet Sakhaline-2 ; un projet vital pour la sécurité énergétique du Japon car il représente environ 9 % des importations de GNL du pays.

Muto, sans faire référence directe aux remarques de Bassent, a déclaré à propos de cette demande : « Depuis l'attaque contre l'Ukraine, le Japon a constamment réduit sa dépendance à l'égard de l'énergie russe. »

Il a ajouté, soulignant qu'environ trois pour cent de l'électricité totale du Japon est fournie par le projet Sakhaline-2 : « Nous savons que le gaz naturel liquéfié du projet Sakhaline-2 joue un rôle très important dans la sécurité énergétique du Japon. »

Le ministre japonais du Commerce a également ajouté que le pays avait l'intention de maintenir une coopération étroite avec la communauté internationale, y compris le G7.

Washington fait pression sur la Chine, l'Inde et le Japon par le biais de négociations commerciales pour qu'ils réduisent leurs achats de pétrole et de gaz naturel russes. Dans le même temps, le Royaume-Uni a imposé des sanctions contre des entités chinoises et indiennes. La possibilité de sanctions supplémentaires de la part de l'Union européenne est également présente. Les pays occidentaux affirment que Moscou utilise les revenus des ventes d'énergie pour financer la guerre en Ukraine.