Hamas : Israël doit payer les frais de la reconstruction de la bande de Gaza

Selon l'agence de presse Abna, Mousa Abu Marzouk, membre du bureau politique du mouvement Hamas et chef du bureau des relations internationales du mouvement, a souligné dans une interview avec Spoutnik que la reconstruction de la bande de Gaza, détruite par les occupants sionistes, est le droit de plus de 2 millions de Palestiniens qui ont perdu leurs maisons et leurs sources de revenus.

Il a ajouté : « La résolution du Conseil de sécurité insiste sur la reconstruction de la bande de Gaza, et nous pensons que les occupants sionistes sont les premiers responsables de la destruction de cette enclave et doivent payer le coût total de cette reconstruction. »

Abu Marzouk a précisé : « Le processus de reconstruction doit être immédiat et englober tous les secteurs, en particulier les infrastructures et les centrales électriques. Nous saluons la participation de toutes les parties au processus de reconstruction de Gaza. Nous n'avons également aucun problème avec une supervision internationale ou par des pays médiateurs, et il est préférable que ces parties surveillent le déroulement de la mise en œuvre des projets. »