Selon l'agence de presse Abna citant Russia Al-Youm, le ministre vénézuélien de la Défense a déclaré que le pays était prêt à soutenir la Colombie face aux pressions croissantes des États-Unis.

Il a ajouté que la Colombie devait savoir qu'elle est soutenue par les forces vénézuéliennes, et que ces forces sont déployées dans les zones frontalières pour faire face à toute menace contre la sécurité des deux pays. Trump n'a pas seulement insulté le président colombien, mais il a insulté toute la nation de ce pays. Tout pays et toute personne qui n'est pas sous le drapeau impérialiste des États-Unis est en danger et accusé.

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche dans une publication sur son réseau social, Truth Social, que le président colombien Gustavo Petro est un trafiquant de drogue illégal qui encourage fortement la production massive de drogue dans les grandes et petites fermes à travers la Colombie.