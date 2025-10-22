Tirs de missiles balistiques nord-coréens à la veille de la visite de Trump

Selon l'agence de presse Abna citant Russia Al-Youm, l'état-major interarmées de l'armée sud-coréenne a annoncé ce mercredi que la Corée du Nord avait tiré des missiles balistiques de courte portée.

Les responsables militaires sud-coréens examinent le type et la portée de ces missiles et estiment que les missiles en question pourraient être les nouveaux missiles balistiques nord-coréens qui ont été tirés le 18 septembre de l'année dernière.

Ces missiles sont une version améliorée du KN-23 avec une ogive de 5 tonnes et sont connus comme la version nationale du missile Iskander russe.

Le dernier tir de tels missiles par la Corée du Nord remonte au 8 mai. Cette action de la Corée du Nord intervient à la veille de la visite du président américain Donald Trump et du président chinois en Corée du Sud pour participer au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) la semaine prochaine.