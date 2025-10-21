UNRWA : Israël empêche l'entrée de 6000 camions d'aide humanitaire à Gaza

Selon l'agence de presse Abna, citant Quds, Adnan Abu Hasna, porte-parole de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), a souligné que le régime sioniste empêche l'entrée de six mille camions transportant de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Il a ajouté que ces camions sont stationnés près de l'entrée de la bande de Gaza et couvrent les besoins alimentaires des habitants de cette enclave pour six mois.

Abu Hasna a précisé qu'avec l'approche de la saison froide, des centaines de milliers de tentes et d'autres fournitures essentielles ont été préparées pour les habitants de la bande de Gaza. Seul un nombre limité de ces camions a été autorisé à entrer dans la bande de Gaza. 95 % des habitants de la bande de Gaza ont besoin d'aide humanitaire.