La Cour de La Haye va émettre une nouvelle décision condamnant le régime sioniste

Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse palestinienne Shahab, la Cour internationale de Justice doit rendre aujourd'hui, mercredi, sa décision concernant l'action du régime sioniste d'imposer le blocus de Gaza et d'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, ce qui est considéré comme une violation du droit international.

La décision de la Cour sera probablement un avis consultatif juridique et non contraignant, mais cela pourrait augmenter la pression internationale sur le régime sioniste pour qu'il coopère avec les Nations Unies et autorise l'entrée de davantage d'aide humanitaire à Gaza.

Si elle est rendue, cette décision sera la troisième résolution de la Cour de La Haye concernant les actions du régime sioniste depuis le début de la guerre à Gaza.