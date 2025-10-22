L'ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures des pays remet en cause leur indépendance

Selon l'agence de presse Abna, Hamidreza Haji Babaei, vice-président de l'Assemblée consultative islamique, a rencontré et discuté avec Umberto Costa, vice-président du Sénat brésilien, en marge de la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) à Genève.

Le vice-président de l'Assemblée consultative islamique, déclarant qu'ils étaient au courant des tensions créées par l'administration Trump dans le domaine des tarifs douaniers pour le Brésil, a déclaré : L'ingérence dans les affaires intérieures des pays est une autre action que nous observons de nos jours de la part des pays qui se disent démocrates et qui remettent en cause la souveraineté, l'indépendance et les pouvoirs des pays indépendants de diverses manières.

Haji Babaei a poursuivi : Dans le but de renforcer la coopération parlementaire et d'améliorer les relations bilatérales, nous sommes prêts à coopérer avec le Brésil dans divers domaines. La tenue de nombreuses réunions des BRICS sous la présidence brésilienne, notamment l'Assemblée parlementaire des BRICS, a également été couronnée de succès.

Le vice-président du Sénat brésilien souligne la nécessité d'améliorer la coopération entre les deux pays par le développement de la diplomatie parlementaire

Selon ce rapport, Umberto Costa, le vice-président du Sénat brésilien, a déclaré lors de cette rencontre : Le niveau de coopération entre l'Iran et le Brésil doit être amélioré, et la diplomatie parlementaire contribue à cet important objectif.

Il est à noter que la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) sur le thème « Sauvegarder les normes humanitaires et soutenir l'action humanitaire en temps de crise, et la démocratie inclusive pour un monde durable » se tient à Genève. La délégation parlementaire de la République islamique d'Iran, dirigée par Hamidreza Haji Babaei, vice-président de l'Assemblée consultative islamique, et accompagnée de Shamseddin Hosseini, membre du bureau du Comité permanent des affaires des Nations Unies de l'UIP et membre du Comité exécutif de l'UIP du Majlis, Hojjat-ul-Islam Aqatehrani, représentant du peuple de Téhéran au Majlis, Rahim Zare, représentant d'Abadeh au Majlis, Rahmatollah Norouzi, représentant du peuple d'Aliabad Katoul au Majlis, et Elham Azad, représentante du peuple de Na'in au Majlis et membre du Conseil exécutif de l'UIP de l'Assemblée consultative islamique, assiste à cette assemblée.