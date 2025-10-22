6000 personnes portées disparues dans la bande de Gaza

Selon l'agence de presse Abna citant Shahab, Ahmad Masoud, directeur du Centre pour les personnes disparues en Palestine, a annoncé que les premières estimations indiquent que le nombre de personnes disparues dans la bande de Gaza atteint six mille.

Il a ajouté : Nous rencontrons de nombreux problèmes et défis dans la collecte d'informations concernant ces personnes.

Masoud a précisé : Une grande partie de ces personnes disparues sont des jeunes.

Il est à noter qu'en plus du fait qu'un grand nombre de corps de martyrs palestiniens sont toujours sous les décombres, les militaires sionistes ont enlevé des centaines de Palestiniens sous divers prétextes lors de l'attaque contre la bande de Gaza.