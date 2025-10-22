Mouvement inhabituel des émissaires de Trump lors de leur voyage dans les territoires occupés

Selon l'agence de presse Abna citant Russia Al-Youm, des sources médiatiques du régime sioniste ont indiqué que Jared Kushner, gendre de Trump, et son émissaire Steve Witkoff semblent s'être rendus des territoires occupés en Arabie saoudite.

Le rapport indique que le voyage des émissaires de Trump à Riyad a eu lieu la nuit dernière à bord de l'avion privé de Witkoff.

Ces sources ont ajouté qu'un tel voyage direct des territoires occupés vers l'Arabie saoudite est considéré comme une démarche inhabituelle.

Il convient de noter que les émissaires de Trump se sont récemment rendus dans les territoires occupés et, selon des sources sionistes, ont transmis à Netanyahou son message clair sur la nécessité de préserver le cessez-le-feu à Gaza.