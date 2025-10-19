Déclaration des Brigades Al-Qassam sur la découverte du corps d'un autre prisonnier israélien

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont publié un communiqué annonçant qu'elles avaient trouvé le corps d'un autre prisonnier sioniste et qu'elles le remettraient si les conditions le permettaient.

Le communiqué des Brigades Al-Qassam indique : « Nous avons trouvé aujourd'hui le corps d'un autre prisonnier israélien au cours des opérations de recherche continues, et si les conditions sur le terrain sont appropriées, nous le remettrons aujourd'hui. »

La branche militaire du mouvement Hamas a souligné que toute escalade de la part des Sionistes entraverait la recherche, l'exploration et la récupération des corps, ce qui retarderait la récupération des corps des Israéliens tués par le régime occupant.

Cette nouvelle intervient alors que les Brigades Al-Qassam, ce dimanche, en réaction à l'allégation de violation du cessez-le-feu après l'incident de Rafah, ont publié un communiqué soulignant leur engagement total à mettre en œuvre tous les accords, en particulier le cessez-le-feu dans toute la bande de Gaza.